Исполняется мечта поклонников певца

Развитие искусственного интеллекта идет семимильными шагами, и кроме генерации текстовых ответов стало возможным управлять в том числе и звуком. Нейросеть RVC, имеющая открытый исходный код, позволяет создать композицию, в которой голос исполнителя может быть замен на другой.

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Для проведения данной процедуры предварительно требуется создать голосовую модель артиста, прогнав через ИИ его творения. Очевидно, что чем шире репертуар, тем лучше будет итоговый результат. В сети уже размещено множество моделей популярных певцов.

Готовые произведения, созданные энтузиастами, в настоящее время продолжают заполнять Интернет. На Youtube появляется все больше песен подобного формата, именуемых "AI cover". Пользователи воскрешают умерших звезд, даря им новую жизнь. Конечно, итоговый результат не всегда выходит идеальным и присутствуют некоторые огрехи, но в целом получается довольно похоже.



В частности, таким образом, фанаты творчества легендарного Виктора Цоя смогли оценить композицию "Я свободен" в его исполнении (которую в оригинале поет Валерий Кипелов). Естественно, одной эстрадой дело не ограничивается, и сфера применения новейших алгоритмов расширяется в том числе и на политических деятелей, как прошлого, так и настоящего.