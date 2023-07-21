Избавление от привязанности к деньгам ведет к росту моральных качеств индивида

Первый зампред Комитета по молодёжной политике Игорь Кастюкевич на расширенном заседании в Государственной думе выступил с инициативой по запрещению деятельности "Академии Скруджа Макдака" и схожих организаций, занимающихся прививанием детей чуждым ценностям.

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Академия финансовой грамотности содействует развитию инвестиционных способностей, что помогает человеку в будущем стать предприимчивым и успешным бизнесменом. Кроме того, она приучает умело управлять личным и семейным бюджетом, рассчитывать налоги, а также противостоять мошенникам.

По мнению Костюкевича, следует "вытряхивать всю эту историю со Скруджем Макдаком и тем, что у нас детей 12-17 лет по этим программам воспитывают". Также он заявляет, что родители перестали посвящать своих отпрысков в детали таких исторических событий, как блокада Ленинграда. Депутат считает, что необходимо возродить традиции прошлого и начать делать упор на военно-патриотическом воспитании молодежи.

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