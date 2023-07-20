NVIDIA всячески скрывала ее от публики

Затаив дыхание, геймеры всего мира предвкушали скорый выход долгожданной GeForce RTX 4060 Ti 16 GB. NVIDIA сделала все от нее зависящее, чтобы не допустить малейшей утечки информации о производительности видеокарты до даты ее официального релиза. Компания даже пошла на крайние меры, ограничив загрузку драйверов, поддерживающих новинку.

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Таким образом, запуск GeForce RTX 4060 Ti 16 GB происходил в своеобразном информационном вакууме, без множества обзоров со стороны технических порталов и индивидуальных блогеров. По всей видимости, причиной этому явился предыдущий разнос ими 8-гигабайтной версии, продемонстрировавшей крайне низкий прирост скоростных характеристик относительно предыдущего поколения. В этот раз NVIDIA и партнеры не пожелали снабдить информационные издания тестовыми экземплярами, опасаясь массовой критики в адрес "зеленого лагеря".

И, как оказалось, не напрасно. Первый официальный тест GeForce RTX 4060 Ti 16 GB, устроенный компанией MSI в ее еженедельном подкасте, показал — в большинстве игр модификация с бóльшим объемом памяти уступает модели с 8 ГБ VRAM. Конечно, отставание получилось несущественным, но тот факт, что новинка, стоящая на 100$ дороже, не приносит никаких дивидендов по сравнению с базовой версией, заставляет более глубоко задуматься о рациональности ее приобретения.