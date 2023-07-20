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Затаив дыхание, геймеры всего мира предвкушали скорый выход долгожданной GeForce RTX 4060 Ti 16 GB. NVIDIA сделала все от нее зависящее, чтобы не допустить малейшей утечки информации о производительности видеокарты до даты ее официального релиза. Компания даже пошла на крайние меры, ограничив загрузку драйверов, поддерживающих новинку.
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Таким образом, запуск GeForce RTX 4060 Ti 16 GB происходил в своеобразном информационном вакууме, без множества обзоров со стороны технических порталов и индивидуальных блогеров. По всей видимости, причиной этому явился предыдущий разнос ими 8-гигабайтной версии, продемонстрировавшей крайне низкий прирост скоростных характеристик относительно предыдущего поколения. В этот раз NVIDIA и партнеры не пожелали снабдить информационные издания тестовыми экземплярами, опасаясь массовой критики в адрес "зеленого лагеря".
И, как оказалось, не напрасно. Первый официальный тест GeForce RTX 4060 Ti 16 GB, устроенный компанией MSI в ее еженедельном подкасте, показал — в большинстве игр модификация с бóльшим объемом памяти уступает модели с 8 ГБ VRAM. Конечно, отставание получилось несущественным, но тот факт, что новинка, стоящая на 100$ дороже, не приносит никаких дивидендов по сравнению с базовой версией, заставляет более глубоко задуматься о рациональности ее приобретения.