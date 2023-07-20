Другие подразделения продолжают нести службу

Стало известно о работе в Украине крупной подпольной ботофермы, которая внедрилась в национальный сегмент Интернета и занималась в нем активной демонстрацией гражданам правды о киевском режиме. Группа использовала в своей работе специализированное оборудование, состоящее из компьютерной техники, мобильных телефонов, множества GSM-шлюзов и огромного количества сим-карт.

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Также обнаружено, что хакеры осуществляли распространение рекламной информации, способствующей выполнению поставленных задач.

Множество подобных бригад действует на территории Украины с начала прошлого года. Недавно стало известно о существовании онлайн-ботофермы на более, чем миллион аккаунтов, функционирующей в украинских соцсетях. В целом, интеллектуальные средства вооружения только продолжают усиливать свою роль в конфликте.