Все больше людей могут позволить себе "жить на широкую ногу"

С каждым годом в России повышается благосостояние народа, что выражается в непрерывном увеличении потребления благ цивилизации. Касается данный факт в том числе и автомобильного рынка, поскольку, ввиду огромных просторов страны, механизированные средства передвижения у нас актуальны как нигде в мире.

реклама

С ростом денежных доходов люди начинают отказываться от недорогого сегмента, постепенно перебираясь на модели от престижных люксовых марок. Лидирующие позиции среди них заняли две компании. Первой стала Lamborghini — итальянский производитель облагороженных спортивных "корчей" на платформах от Volkswagen. Вторую представляет Bentley, которая в настоящий момент превратилась в пафосный вариант Audi и Porsche с британским акцентом.

Если говорить детальнее, то звание самого продаваемого автомобиля досталось "приспортивленному" кроссоверу Lamborghini Urus, сочетающему высокую производительность двигателя, отличные ходовые характеристики, довольно неплохую надежность и, при этом, имеющему практичный кузов с высоким дорожным просветом, что актуально, учитывая наши дорожные условия. Идущая следом Bentley Bentayga уступила ему 13% продаж.

Суммарно доля Lamborghini и Bentley составила более половины от общего количества реализованных люксовых авто за период с января по июнь. Рост реализации моделей всех брендов составил более 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Вероятно, дальнейшее отрицательное снижение денежной массы у населения будет способствовать еще большему расширению личного автопарка граждан, по крайней мере некоторой их части. Нельзя исключать, что когда-нибудь россияне смогут полностью отказаться от бюджетных транспортных средств и полностью перейти на владение исключительно престижными и роскошными автомобилями.