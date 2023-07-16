Концепт, наконец, воплощен в металле

В октябре 2019 года компания Tesla презентовала свой новый инновационный продукт — электрический пикап под названием Cybertruck. Насобирав 1,5 млн предзаказов, она приступила к воплощению идеи, периодически освещая свою деятельность в прессе.

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К сожалению, не все пошло по плану, и наладка производственных процессов затянулась почти на четыре года. Многие даже утратили веру в проект из-за постоянных переносов сроков и "кормежки" утечками и слухами, а также раздражающими демонстрациями.

Однако, преодолев основные трудности, Tesla все же смогла организовать выпуск пикапов, и первые Cybertruck уже начали выезжать из техасской гигафабрики. Масштабы последней действительно впечатляют, ее общая площадь составляет более 1 млн кв. м.

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Массовое производство долгожданного электромобиля должно начаться в следующем году. Он будет конкурировать с моделями от других известных американских марок и новичков рынка, включая Rivian, GMC и RAM. Окончательная стоимость Cybertruck пока неизвестна, но первоначально планировалось просить 39900$ за версию с одним электродвигателем, и 70000$ за вариант с тремя.