Инженеры малость неподрасчитали

Портативная игровая консоль ASUS ROG Ally стремительно ворвалась на рынок, желая повторить успех Steam Deck и Nintendo Switch. К сожалению, как это часто бывает, когда делаешь что-то в спешке, при ее разработке были допущены концептуальные ошибки проектирования.

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Немалый нагрев APU Ryzen Z1 Extreme и VRM, в сочетании с высокой плотность монтажа компонентов внутри устройства и ограничениями системы охлаждения, привел к тому, что многие пользователи столкнулись с проблемой невозможности чтения microSD карт во встроенном кард-ридере.

В то время, как процессор и компактные накопители способны выдерживать температуру до 85 ℃, устройство чтения карт памяти из-за термических деформаций материалов перестает нормально работать. Иногда, из-за этого могут повреждаться и сами microSD-карты. Также отмечаются случаи их застревания в кард-ридере.

Пресс-служба ASUS сообщила, что компания уже работает над обновлением, которое изменит минимальную и стандартную скорость вращения вентилятора с учетом акустических характеристик. Помимо microSD-ридера стандарта UHS-II, ROG Ally оснащена легкодоступным слотом M.2 2230, а также комбинированным разъемом USB 3.2 Gen 2 Type-C / DisplayPort 1.4.

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Кроме того, данные можно передавать через Wi-Fi 6E, так что у пользователей есть варианты замены. Хотя поддержка microSD в настоящее время не является обязательной, соответствующая реализация привносит дополнительные удобства при взаимодействии с устройством мобильных пользователей.