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Корпорация Intel объявила о полном прекращении производства новых моделей мини-ПК "Next Unit of Compute", или сокращенно NUC. Заказы на них дистрибьюторы могут оформлять до 1 сентября, а после 30 сентября завершится отгрузка последних партий.
Причиной отказа от NUC послужило продолжающееся снижение продаж традиционных ПК. Согласно отчету компании, во втором квартале они упали на 13,4% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года. В первом квартале доходы отдела клиентских вычислений, связанного с потребительскими компьютерами, и вовсе обвалились на 28%.
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Снижение популярности ПК в целом, конкуренция с Mac Mini и корпоративными предложениями от Dell и Lenovo, а также проявление осторожности в тратах среди потребителей — все это в конечном итоге привело к нерациональности, по мнению Intel, дальнейших самостоятельных разработок в этом направлении.
Впрочем, это не означает полного заката платформы NUC. Так, PR-менеджер компании, Марк Уолтон, заявил, что новая стратегия позволит партнерам продолжать внедрять инновации в данной сфере и способствовать дальнейшему развитию в сегменте мини-ПК.