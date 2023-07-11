Ожидаемая многими GeForce RTX 4060 Ti с 16 ГБ памяти, по всей видимости, не нравится даже самой NVIDIA. Обычно, с подготовкой к выходу новой видеокарты, ответственные за ее первоначальную "раскрутку" в медиапространстве начинают широкомасштабное сотрудничество с влиятельными блогерами и техно-порталами.
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Но, в случае с GeForce RTX 4060 Ti 16 GB, компания решила не применять подобную практику и полностью отказалась от освещения новинки в интернет-изданиях. Известный зарубежный ресурс Hardware Unboxed информирует, что партнеры NVIDIA не могут или не желают предоставить им экземпляр видеокарты на обзор, который они хотели опубликовать в дату ее официального релиза.
По предварительным данным, выход GeForce RTX 4060 Ti 16 GB может состояться уже 18 июля. Внутрикорпоративный настрой относительно нее довольно сдержанный. Определенное беспокойство вызывает высокая стоимость в 500$ только у базовых вариантов. Цены на некоторые версии от вендоров вплотную подбираются к цене бюджетных исполнений GeForce RTX 4070.
Вероятно, NVIDIA опасается разгромных рецензий на GeForce RTX 4060 Ti 16 GB, как это было в случае с 8-гигабайтной моделью. Hardware Unboxed сообщают, что по возможности постараются раздобыть видеокарту и высказать о ней свое мнение.