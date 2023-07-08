В преддверии выборов в Испании, которые состоятся 23 июля, текущий министр труда Йоланда Диас выдвинула свою предвыборную программу, которая предусматривает выплаты совершеннолетним гражданам страны. По ней период с 18 до 23 лет они должны будут получить в общей сложности 20 тысяч евро, которые необходимо израсходовать либо на образование, либо на развитие бизнеса.
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Йоланда выросла в семье рабочих, в которой правили коммунистические идеи. Она хотела добиться должности инспектора труда, но отсутствие достаточного материального обеспечения не позволило осуществить мечту в реальность. Это сыграло значимую роль в текущих взглядах политика. Диас считает, что молодые люди должны иметь возможность формировать собственное будущее вне зависимости от текущего положения в социальной иерархии.
Общие затраты на запуск инициативы оцениваются в 10 млрд евро, что составляет 0,8% ВВП Испании. Расходы планируется покрывать в том числе за счет дополнительного налогообложения граждан, имеющих доходы на сумму более 3 млн евро за год.