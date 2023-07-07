Быть образцовым гражданином выгодно с экономической точки зрения

В Китае открылась первая торговая точка, в которой продукты полностью бесплатные. Правда доступ к ним разрешен только для тех жителей, чей уровень социального рейтинга дотягивает до необходимого. Компенсировать расходы планируется с доходов граждан с низким социальным статусом.

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Так называемая система социального кредита в режиме реального времени оценивает поведение человека по 160 тысячам параметров, беря за основу данные из 142 учреждений и банков, а также с уличных камер видеонаблюдения и т. д. По достижении отметки в 1050 баллов и выше члену общества присваивается наивысший рейтинг AAA. Если же цифра падает ниже 599 баллов, то гражданин попадает в категорию маргиналов, с которым нежелательно даже разговаривать, иначе можно потерять баллы.

Возможно, после тестирования в Поднебесной данная система сможет найти широкое применение и в других странах. Ранее Китай уже становился испытательной площадкой по внедрению новых технологий, к примеру, тех же автоматических камер с распознаванием лиц, которые в настоящее время наиболее распространены в Великобритании.

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