Nubia — китайская компания, выпускающая высокопроизводительные, стильные и при этом недорогие смартфоны, первоначально созданная в качестве дочернего подразделения ZTE, а впоследствии отделившаяся от нее, анонсировала обновление своего флагманского смартфона Red Magic 8 Pro, получившее наименование Red Magic 8S Pro.
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По сравнению с предшественником, Red Magic 8S Pro получил обновление SoC до Snadragon 8 gen 2+, становясь одним из самым доступных девайсов на топовом чипе от Qualcomm. Nubia заявляет, что многопоточной производительности данный SoC обходит Apple A16 Bionic, который установлен в iPhone 14 Pro Max.
Для снижения нагрева "монстра" компания внесла обновление во встроенную систему охлаждения ICE 12, увеличив теплопроводность термопасты до 5 Вт / мК и произведя изменения в конструкции графенового радиатора.
Дисплей, камеры и аккумулятор сохранили прежние характеристики, а именно: 6,8" 120 Гц AMOLED 1116x2480; 50, 8 и 2 мп объективы сзади, и 16 мп спереди; емкость батареи 6000 мА, увеличенная с 65 до 80 Вт мощность зарядного устройства.
Стандартная вариация Red Magic 8S Pro предлагает 8 или 12 оперативной памяти, и 256 или 512 ГБ постоянной по цене от 550$. В Red Magic 8S Pro+ за 760$ доступно уже 16 ГБ RAM. А топовый Red Magic 8S Pro+ Deuterium Transparent с прозрачной крышкой, 24 ГБ ОЗУ и накопителем на 1 ТБ обойдется в 1000$.
В версиях Pro+ емкость АКБ снижена до 5000 мАч, что компенсируется наличием 165-ваттной зарядки. Все модели из коробки работают на RedMagic OS 8.0, построенной на базе Android 13. Новинка поступит в продажу в Китае на следующей неделе.