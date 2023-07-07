Аналитическое агенство TrendForce предвидит сокращение спроса на твердотельные накопители в течение последующих нескольких месяцев, вследствие осторожного поведения продавцов и их нежелания создавать затоваривание складских помещений. Это непременно приведет к падению стоимости чипов NAND, как ожидается, в третьем квартале они снизятся на 3-8%.
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Избыточное предложение SSD, которое можно наблюдать в настоящее время, существенно скажется на потребительском сегменте рынка, где ожидается 13%-ное обрушение розничных цен. В свою очередь, корпоративные закупки подешевеют на 5-10%. Микросхемы для мобильных устройств стандарта UFS станут доступнее на 8-13%. Стоимость бюджетной памяти eMMC малой емкости и так достигла дна, и пространства для дополнительного снижения уже практически не осталось.
Тем кто хочет сэкономить на SSD накопителе эксперты рекомендуют немного подождать. Впрочем, отмечается, что сейчас цены и так достаточно невысоки, и экономия 10 долларов с 70-долларового Samsung 980 Pro M.2 MVMe 1 ТБ не стоит потраченного времени.
Из-за обвала курса рубля к доллару, россияне, по всей видимости, не смогут ощутить сколь-либо значимой скидки к текущей стоимости твердотельных накопителей. С другой стороны, оба эффекта частично взаимокомпенсируются, таким образом SSD хотя бы не станут стоить сильно дороже, чем могли бы.