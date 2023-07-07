Переизбыток продукции на руку потребителям

Аналитическое агенство TrendForce предвидит сокращение спроса на твердотельные накопители в течение последующих нескольких месяцев, вследствие осторожного поведения продавцов и их нежелания создавать затоваривание складских помещений. Это непременно приведет к падению стоимости чипов NAND, как ожидается, в третьем квартале они снизятся на 3-8%.

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Избыточное предложение SSD, которое можно наблюдать в настоящее время, существенно скажется на потребительском сегменте рынка, где ожидается 13%-ное обрушение розничных цен. В свою очередь, корпоративные закупки подешевеют на 5-10%. Микросхемы для мобильных устройств стандарта UFS станут доступнее на 8-13%. Стоимость бюджетной памяти eMMC малой емкости и так достигла дна, и пространства для дополнительного снижения уже практически не осталось.

Тем кто хочет сэкономить на SSD накопителе эксперты рекомендуют немного подождать. Впрочем, отмечается, что сейчас цены и так достаточно невысоки, и экономия 10 долларов с 70-долларового Samsung 980 Pro M.2 MVMe 1 ТБ не стоит потраченного времени.

рекомендации Круто подешевел iPhone 14 Plus 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз -40000р на iPhone 14 Pro iPhone 14 по цене 12го - смотри 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри -120000 на 8K Samsung 75" - смотри цену В два раза упала цена 2Tb SSD Silicon Power Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр -30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Из-за обвала курса рубля к доллару, россияне, по всей видимости, не смогут ощутить сколь-либо значимой скидки к текущей стоимости твердотельных накопителей. С другой стороны, оба эффекта частично взаимокомпенсируются, таким образом SSD хотя бы не станут стоить сильно дороже, чем могли бы.