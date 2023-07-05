Похоже, что платформу AM4 еще рано отправлять на покой, поскольку AMD до сих пор выпускает под нее новые процессоры. Ранее уже были представлены Ryzen 5700 без встроенной графики, а также Ryzen 5600XD — шестиядерный аналог Ryzen 5800XD, являющийся эксклюзивом зарубежного магазина Microcenter.
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Но и это еще не все, недавно компания анонсировала выпуск Ryzen 5100. Последний построен на базе архитектуры Cezanne, как и популярный Ryzen 5500, и в нем также отсутствует интегрированное видеоядро. Ryzen 5100 характеризуется наличием 4 ядер и 8 потоков, базовой частотой в 3,8 ГГц и турбо-частотой в 4,2 ГГц, а также 65 ваттным теплопакетом.
Кэш урезан вдвое, относительно Ryzen 5500, и теперь равен 8 МБ. Но это все равно больше, чем у предыдущей линейки APU Renoir, основанной на Zen 2. Так что, хотя от новинки можно ожидать некоторое снижение производительности относительно "полнокэшевых" моделей, достаточно быстрые ядра Zen 3 скорее всего не дадут Ryzen 5100 скатиться ниже уровня Core 11-го поколения.