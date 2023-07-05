Спустя 6 лет после запуска платформы AM4.

Похоже, что платформу AM4 еще рано отправлять на покой, поскольку AMD до сих пор выпускает под нее новые процессоры. Ранее уже были представлены Ryzen 5700 без встроенной графики, а также Ryzen 5600XD — шестиядерный аналог Ryzen 5800XD, являющийся эксклюзивом зарубежного магазина Microcenter.

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Но и это еще не все, недавно компания анонсировала выпуск Ryzen 5100. Последний построен на базе архитектуры Cezanne, как и популярный Ryzen 5500, и в нем также отсутствует интегрированное видеоядро. Ryzen 5100 характеризуется наличием 4 ядер и 8 потоков, базовой частотой в 3,8 ГГц и турбо-частотой в 4,2 ГГц, а также 65 ваттным теплопакетом.

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Кэш урезан вдвое, относительно Ryzen 5500, и теперь равен 8 МБ. Но это все равно больше, чем у предыдущей линейки APU Renoir, основанной на Zen 2. Так что, хотя от новинки можно ожидать некоторое снижение производительности относительно "полнокэшевых" моделей, достаточно быстрые ядра Zen 3 скорее всего не дадут Ryzen 5100 скатиться ниже уровня Core 11-го поколения.