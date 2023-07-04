После недавнего усиления запрета поставок ускорителей вычислений из США в Китай, власти Поднебесной приняли решение ввести новый порядок экспорта редкоземельных металлов — галлия и германия. Последние активно используются в полупроводниковой, телекоммуникационной и других областях промышленности.
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На долю Китая приходится 93% мировых поставок первого и 83% второго. С 1 августа экспортеры будут вынуждены обращаться в госорганы Китая за разрешением на вывоз продукции, с указанием деталей о покупателях, и того, как данное сырье будет использоваться.
Эксперты полагают, что эти действия вызовут широкий резонанс в мировом производстве электроники. По всей видимости, Китай хочет взвинтить цены на металлы, чтобы показать, "кто в доме хозяин", и приструнить США, оказывающие поддержку Тайваню.
Существует мнение, что Китай в конечном счете осуществит так называемый "автогол", поскольку другие страны могут не согласиться с новым положением дел и будут организовывать собственную добычу недостающих элементов. Долгосрочным последствием станет утрата Китаем доминирующего положения на рынке.