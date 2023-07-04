Пока массы твердят о своем бедственном положении, самые богатые и успешные люди мира продолжают упорно работать над приумножением собственного капитала. За последний год сильные мира сего смогли суммарно заработать около 825 млрд долларов, то есть их кошелек ежедневно пополнялся на 14 млн долларов.
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Данный период стал лучшим со второй половины 2020 года, когда глобальная экономика начала восстановление после краха, вызванного пандемией. Несмотря на рост процентной ставки в США, последствия российско-украинского конфликта и масштабные увольнения работников технологическими компаниями, индекс S&P 500, отражающий динамику акций 500 крупнейших компаний на фондовом рынке, вырос примерно на 16,5%
В этом году бумаги высокотехнологичных компаний взлетели благодаря революции в сегменте ИИ. К примеру акции NVIDIA подорожали более, чем на 187%, в результате чего ее капитализация превысила отметку в 1 трлн долларов, а индекс Nasdaq 100 вырос на 31%.
Самый богатый человек в мире, Илон Маск, прибавил к своему состоянию дополнительные 96,6 млрд. Таким образом, его совокупный капитал достиг 237 млрд долларов, что соответствует ВВП Бельгии.
Марк Цукерберг стал богаче на 58,9 млрд, благодаря росту акций Meta Platform (организация, запрещенная на территории РФ) на 80%. Джефф Безос заработал "скромные" 47,4 млрд, а Ларри Эллисон — 40,8 млрд долларов.