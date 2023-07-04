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Многие пользователи ПК, по определенным причинам выделяющие на видеокарту довольно скромный бюджет, все равно рассматривают к покупке исключительно модели от NVIDIA. Среди новых решений минимально допустимой является GeForce GTX 1030, но она, к сожалению, обладает малым объемом видеобуфера, равным 2 ГБ.
Однако, у "зеленой команды" есть в запасе GeForce GTX 1630, которая несет на борту приличные 4 ГБ памяти GDDR5. Несмотря на 64-битную шину, видеокарта опережает GeForce GTX 1050, отставая от легендарной GeForce GTX 1050 Ti на скромные 22%.
Зарубежный блогер EDWARD Gaming провел обширное тестирование производительности GeForce GTX 1630 во множестве игр, включая последние ААА-хиты, чтобы оценить способности новой видеокарты от NVIDIA за 10 тысяч рублей. В результате исследования выяснилось, что GeForce GTX 1630 не просто тянет все игровые проекты, но и выдает при этом более чем "играбельный" фреймрейт.
К примеру, в Cyberpunk 2077 графический ускоритель начального уровня отрисовал в среднем более, чем 40 кадров в секунду. Данный показатель на треть больше того, что можно выжать из игровой консоли PlayStation 4.
Другие тяжелые проекты GeForce GTX 1630 также раскалывала как орехи. Во всех тайтлах фреймрейт железобетонно располагался выше отметки в 30 FPS. Игры прошлого и киберспортивные дисциплины на GeForce GTX 1630 просто "летали".
Таким образом, несмотря на бюджетный статус видеокарты, ее владельцы по праву могут называть себя "пекабоярами". Грамотное управление настройками графики и понимание возможностей, предоставляемых GeForce GTX 1630, позволяют насладиться всеми прелестями платформы ПК.