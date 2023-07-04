Так исторически сложилось, что место наиболее популярного графического ускорителя занимает определенная модель NVIDIA GeForce среднего сегмента. Не так давно на троне располагалась легендарная GeForce GTX 1060, предлагавшая достойный уровень производительности в сочетании с количеством памяти, как у флагмана предыдущей 900-й линейки.
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Однако, со временем корона первенства перешла к GeForce GTX 1650 вследствие активизации майнерской деятельности. После капитуляции криптодобытчиков и стабилизации цен на видеокарты, достойный продолжатель дела GeForce GTX 1060 рано или поздно должен был объявиться.
Июльское обновление статистики Steam Survey показывает, что GeForce RTX 3060 стремительно вскарабкивается на самую вершину рейтинга самых популярных видеокарт, обходя всех соперников. Сейчас она занимает вторую позицию, аккурат между текущим лидером, GeForce GTX 1650, и своей идеологической предшественницей.
По какой-то причине в первой пятерке наблюдается снижение показателей, однако GeForce RTX 3060 теряет меньше всех. Учитывая темпы перераспределения процентных соотношений между участниками рейтинга, уже к концу текущего года мы можем ожидать, что GeForce RTX 3060 займет в нем первое место. Помогает ей в этом поддержка новых технологий, достаточный объем памяти и относительно приемлемое ценообразование.