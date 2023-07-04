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До недавнего времени интегрированные GPU в мобильных процессорах Intel обладали, мягко говоря, скромными вычислительными возможностями. Геймерам при выборе портативного устройства неизбежно приходилось увеличивать бюджет, чтобы в него вписалась дискретная видеокарта.

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Однако Intel постепенно рушит стереотипы о своих CPU, во многом благодаря успехам графической архитектуры "Xe". В китайской соцсети Weibo компания GMK анонсировала выпуск мини-ПК, основанных на мобильных чипах Meteor Lake.

Конкретные детали все еще остаются загадкой, но утверждается, что топовые Intel Core Ultra будут нести на борту встроенное 35-ваттное видеоядро, которое по производительности находится между GeForce GTX 1650 Ti и GeForce RTX 3050. GPU будущей новинки построено на базе архитектуры Xe-LPG, позаимствованной у графических ускорителей Intel Arc.

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GMK уже имеет опыт в создании высокопроизводительных компактных устройств. Так, ранее ею был построен компактный ПК с Ryzen 7940HS. Последний оборудован GPU Radeon 780M, опережающий в играх GeForce GTX 1060.

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#intel #meteor lake #core #xe-lpg #gmk
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