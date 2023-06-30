Чтобы впоследствии "не рвать волосы" от цен на последние

Следящие за состоянием финансового рынка, могут обнаружить, что курс доллара растет не по дням, а по часам. За два месяца рубль упал в цене на 15% по отношению к американской валюте, а за год — почти на 60%. В настоящий момент официальный курс ЦБ равен 89,55 р. за 1$. Во многих банках "вечнозеленый" поднялся выше 100 и даже 110 рублей, с прогнозом на дальнейший рост.

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В то же время Bitcoin уверенно, шаг за шагом, приближается к "перехаю", то есть преодолению предыдущей максимальной цены, которая составляет приблизительно 70 тысяч долларов. Участники криптовалютного рынка с нетерпением ожидают покорения новых исторических рубежей в 100-200 тысяч долларов и более.

Эти два обстоятельства напрямую влияют на стоимость видеокарт. Падение цен, длившееся с начала прошлого года постепенно останавливается, а выгодные позиции выкупаются и более становятся недоступными для приобретения. Новые закупки идут уже по обновленному курсу, с учетом интереса со стороны криптовалютного мира.

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Ситуация напоминает аналогичную, разворачивавшуюся в 2019 году, когда цены достигли дна после невероятного взлета из-за бума майнинга. Если вы желали приобрести видеокарту и ждали выгодного момента, то сейчас, вероятно, и есть то самое время. Если же впоследствии стоимость карты и упадет на несколько тысяч рублей, то это все равно не сравнится с многократной переплатой, происходящей во время криптовалютной лихорадки.