Щедрый подарок геймерам от NVIDIA

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Вышедшая недавно GeForce RTX 4060 Ti вызвала довольно неоднозначную реакцию у геймерского сообщества, впрочем как и вся линейка GeForce RTX 4000. Видеокарта, основанная на GPU начального уровня, ценой в 40000 рублей, обладающая при этом всего 8 ГБ памяти -— это далеко не то, что ожидали увидеть даже ярые фанаты "зеленого лагеря".

Но "хейтить" NVIDIA пока рано, поскольку уже в ближайшие дни на сцену ворвется абсолютный народный хит — GeForce RTX 4060 без приставки Ti. Данная модель заменяет массовую GeForce RTX 3060 12 ГБ, которая при всей ее популярности, имеет кучу недостатков. Сам по себе чип GA106 откровенно слаб, и большой объем памяти здесь попросту не задействуется, поскольку повышение графических настроек для заполения VRAM приводит к критическому снижению частоты кадров.

Последние тесты, проведенные зарубежными обозревателями, демонстрируют 27%-ное превосходство GeForce RTX 4060 над предшественницей в Cyberpunk 2077 в разрешении 1080p с включенной трассировкой лучей. Кроме того, энтузиасту под ником JayzTwoCents удалось повысить TDP экземпляра от ASUS в версии Dual на 20%, с базовых 115 Вт до 132 Вт. Правда прирост производительности оказался незначительным, выжать удалось всего 1,2% FPS. По какой-то причине рецензент не стал увеличивать частоту памяти, ограничившись разгоном видеоядра на 100 МГц. Вероятно, более полное раскрытие оверклокерских возможностей позволит продемонстрировать весь потенциал, заложенный в GeForce RTX 4060.

В сухом остатке получается, что NVIDIA пока не собрается снимать корону лидера в процессе противостояния с AMD. Конкурент в лице Radeon RX 7600 пусть и дешевле на 10%, но он и близко не может подобраться к GeForce RTX 4060. Высокое энергопотребление в 165 Вт, посредственное качество драйверов и ПО, низкая производительность в трассировке лучей и отсутствие поддержки современных технологий, таких, как DLSS 3.0 — все это играет не в пользу Radeon RX 7600.

рекомендации RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри На порядок упала цена Samsung S22 Ultra -50% на Xiaomi Redmi 10C 3/64Gb iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок -200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке -30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену RTX 3070 за 40 с началом = надо брать 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

GeForce RTX 4060 гораздо ближе к народу, уже хотя бы потому, что не требует мощного блока питания. А все "плюшки" NVIDIA, вкупе с ценой, аналогичной GeForce RTX 3060 (MSRP составляет 299$ или ~30 тысяч рублей) делают из нее лучшую игровую видеокарту для пользователей с разумным подходом к выбору комплектующих. По крайней мере, до выхода GeForce RTX 4060 SUPER, релиз которой по предварительным данным состоится во второй половине этого года.