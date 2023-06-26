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Вышедшая недавно GeForce RTX 4060 Ti вызвала довольно неоднозначную реакцию у геймерского сообщества, впрочем как и вся линейка GeForce RTX 4000. Видеокарта, основанная на GPU начального уровня, ценой в 40000 рублей, обладающая при этом всего 8 ГБ памяти -— это далеко не то, что ожидали увидеть даже ярые фанаты "зеленого лагеря".
Но "хейтить" NVIDIA пока рано, поскольку уже в ближайшие дни на сцену ворвется абсолютный народный хит — GeForce RTX 4060 без приставки Ti. Данная модель заменяет массовую GeForce RTX 3060 12 ГБ, которая при всей ее популярности, имеет кучу недостатков. Сам по себе чип GA106 откровенно слаб, и большой объем памяти здесь попросту не задействуется, поскольку повышение графических настроек для заполения VRAM приводит к критическому снижению частоты кадров.
Последние тесты, проведенные зарубежными обозревателями, демонстрируют 27%-ное превосходство GeForce RTX 4060 над предшественницей в Cyberpunk 2077 в разрешении 1080p с включенной трассировкой лучей. Кроме того, энтузиасту под ником JayzTwoCents удалось повысить TDP экземпляра от ASUS в версии Dual на 20%, с базовых 115 Вт до 132 Вт. Правда прирост производительности оказался незначительным, выжать удалось всего 1,2% FPS. По какой-то причине рецензент не стал увеличивать частоту памяти, ограничившись разгоном видеоядра на 100 МГц. Вероятно, более полное раскрытие оверклокерских возможностей позволит продемонстрировать весь потенциал, заложенный в GeForce RTX 4060.
В сухом остатке получается, что NVIDIA пока не собрается снимать корону лидера в процессе противостояния с AMD. Конкурент в лице Radeon RX 7600 пусть и дешевле на 10%, но он и близко не может подобраться к GeForce RTX 4060. Высокое энергопотребление в 165 Вт, посредственное качество драйверов и ПО, низкая производительность в трассировке лучей и отсутствие поддержки современных технологий, таких, как DLSS 3.0 — все это играет не в пользу Radeon RX 7600.
GeForce RTX 4060 гораздо ближе к народу, уже хотя бы потому, что не требует мощного блока питания. А все "плюшки" NVIDIA, вкупе с ценой, аналогичной GeForce RTX 3060 (MSRP составляет 299$ или ~30 тысяч рублей) делают из нее лучшую игровую видеокарту для пользователей с разумным подходом к выбору комплектующих. По крайней мере, до выхода GeForce RTX 4060 SUPER, релиз которой по предварительным данным состоится во второй половине этого года.