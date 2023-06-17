С самого начала появления GeForce RTX 4090 на прилавках магазинов, возникли проблемы, связанные с выходом из строя переходников 3 / 4 x 8-pin на 12WHPWR. Казалось, что массовое распространение блоков питания ATX 3.0, оборудованных новым разъемом, позволит закрыть данный вопрос раз и навсегда.
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Однако, недавно выяснилось, что прямое подключение видеокарты с помощью кабеля 12WHPWR не является гарантией стопроцентной безотказной работы системы. Так, пользователь соцсети Reddit под ником Shiftyeeyes67k явил местной публике изображение расплавившегося разъема 12WHPWR на блоке питания be quiet! Dark Power 13 ATX 3.0, мощностью 1000 Вт, который он приобрел специально для своей GeForce RTX 4090.
Получается, что если даже качественное оборудование из флагманской линейки от именитого производителя начинает получать термические повреждения при подключении видеокарты через 12WHPWR, то, возможно, дело все-таки может быть в самой конструкции данного разъема. Возможно, с целью минимизации рисков и исключения возникновения подобных случаев, инженеры Super Flower решили отказаться от использования 12WHPWR на стороне блока питания и предпочли задействовать его только со стороны видеокарты.