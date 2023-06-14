Свершилось то, о чем мечтали миллионы геймеров. Спустя 8 месяцев после запуска флагманской GeForce RTX 4090, NVIDIA анонсировала окончательную дату выхода народной GeForce RTX 4060, самой доступной модели в последней линейке своих игровых видеокарт. Ожидаемая многими новинка станет доступна для покупки 29 июня.
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Так же как и в случае с другими моделями, GeForce RTX 4060 должна появиться на полках магазинов РФ в течение нескольких дней после запуска мировых продаж. MSRP на нереференсные версии установлена на отметке в 299$. Если исходить из рекомендованной цены на GeForce RTX 4060 Ti в 399$, и ее начальной стоимости в рознице, равной 43000 руб., то можно ожидать, что цена GeForce RTX 4060, вероятно, будет составлять примерно 32000-33000 рублей.
Согласно спецификациям, GeForce RTX 4060 будет основана на самом младшем GPU семейства Ada Lovelace под наименованием AD107-400. Существенным отличием от версии с приставкой Ti является на 40% меньшее количество располагаемых потоковых процессоров. В качестве положительного момента сокращения вычислительных возможностей выступило пропорциональное снижение TDP. Что касается конфигурации памяти, то она осталась практически такой же, как у старшей сестры.