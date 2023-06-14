Интерфейс PCI-E появился в начале нулевых и был призван заменить своего предшественника — PCI, а заодно и слот AGP, используемый видеокартами. С каждой новой версией PCI-E предлагал все большую пропускную способность, удовлетворяя в основном запросы топовых GPU.
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На сегодняшний день акцент сместился в сторону высокоскоростных SSD, которым требуется пятая версия PCI-E. Если и этого станет не хватать, то производители могут взять на вооружение PCI-E 6.0, правда его массовое внедрение планируется не ранее конца 2023 года.
Впрочем еще не вышедший PCI-E 6.0 уже можно относить в разряд устаревших, так как консорциум PCI-SIG опубликовал предварительные спецификации следующей версии — PCI-E 7.0. Согласно им, скорость передачи данных удваивается, по сравнению с PCI-E 6.0, достигая 512 ГБ/с. Этого будет достаточно для подключения дюжины видеокарт GeForce RTX 4090.
Разумеется, новый стандарт заявлен как обратно совместимый с предыдущими. Финальные спецификации планируется представить уже в 2025 году, а совместимое оборудование должно выйти в 2027-2028 гг. Ожидается, что PCI-E 7.0 будет нацелен на гипермасштабируемые ЦОД, искусственный интеллект, машинное обучение, облачные и квантовые вычисления и др.