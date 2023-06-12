Старые добрые книги вновь обрели актуальность

Многотомные информационные справочники зарубежного издательства World Book до сих пор пользуются популярностью, несмотря на повсеместное распространение Интернета. Это связывают с тем, что цифровое пространство начинает заполняться пустыми, бессмысленными и лишенными компетентности материалами, созданными искусственным интеллектом.

реклама

Физические источники данных по сути "высечены на камне", то есть не подвержены скрытому редактированию после публикации, "вымиранию" ссылок и защищены от взлома и других вмешательств. С другой стороны, это приводит к затруднениям в обновлении содержимого для соответствия с результатами новых исследований, открытий и событий. Кроме того, 22-х томное издание само по себе довольно громоздкое.

рекомендации -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену RTX 3070 за 45 тр в Регарде -30% на стиралку Бош 4 серии В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea -28% на 32Gb Сorsair Dominator Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb Подорожал на 200000р 8K Samsung 75" - скидка все Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -23% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке

Тем не менее, продажи печатной продукции исчисляются тысячами экземпляров; в качестве основных покупателей выступают школы и библиотеки. Стоимость World Book 2023 на Amazon составляет 1199$, и на эти деньги можно собрать неплохой компьютер, плюс еще останется для оплаты интернет-услуг. Но, опять-таки, бумажный вариант не требует ресурсов для использования и лишен нежелательного информационного воздействия, которое может возникать при выходе в сеть.