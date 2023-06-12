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Многотомные информационные справочники зарубежного издательства World Book до сих пор пользуются популярностью, несмотря на повсеместное распространение Интернета. Это связывают с тем, что цифровое пространство начинает заполняться пустыми, бессмысленными и лишенными компетентности материалами, созданными искусственным интеллектом.

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Физические источники данных по сути "высечены на камне", то есть не подвержены скрытому редактированию после публикации, "вымиранию" ссылок и защищены от взлома и других вмешательств. С другой стороны, это приводит к затруднениям в обновлении содержимого для соответствия с результатами новых исследований, открытий и событий. Кроме того, 22-х томное издание само по себе довольно громоздкое.

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Тем не менее, продажи печатной продукции исчисляются тысячами экземпляров; в качестве основных покупателей выступают школы и библиотеки. Стоимость World Book 2023 на Amazon составляет 1199$, и на эти деньги можно собрать неплохой компьютер, плюс еще останется для оплаты интернет-услуг. Но, опять-таки, бумажный вариант не требует ресурсов для использования и лишен нежелательного информационного воздействия, которое может возникать при выходе в сеть.

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