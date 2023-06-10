Изменения не коснулись инвесторов, избегающих маржинальной торговли

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Криптовалютный рынок отличается от традиционных в частности тем, что он обладает большей ценовой волатильностью. Кроме того, в нем прослеживается зависимость стоимости альткоинов от цены главной криптовалюты.

Обычно движение происходит достаточно синхронно и плавно, но сегодняшняя просадка Биткоина примерно с 26500 до 25500 долларов привела к краткосрочной панике и достаточно сильной единомоментному падению котировок большинства альткоинов. Цена некоторых из них рухнула на десятки процентов, в частности одна старейших монет под названием Dash в одно мгновение обвалилась на 23%. В считанные минуты трейдеры потеряли на биржах почти 300 млн долларов, из которых примерно 36 млн пришлось на BTC, а все остальное на альткоины.

По всей видимости, ценовой дамп мог быть спровоцирован усилившимся давлением SEC на крипторынок. Организация ополчилась на крупнейшую криптобиржу Binance и ее CEO Чанпэна Чжао, обвиняя их в нарушении законодательства США по торговле ценными бумагами.

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На фоне происходящего криптоиндекс "страха и жадности" начал переходить в зону опасений. Впрочем, многие инвесторы расценивают данный факт как возможность пополнить инвестиционный портфель активами по сниженным ценам.