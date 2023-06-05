Это может повлиять на руководящую роль штатов в мировой экономической модели

К настоящему моменту китайский автопром раздулся до невиданных масштабов. Особое место в нем занимают электромобили от бесчисленного количества брендов, которые плодятся как грибы после дождя. Огромный поток машин из Китая направляется прямиком в Европу, где охотно разбирается гражданами ЕС.

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В прошлом году европейские потребители приобрели около 9 млн автомобилей, из которых 1 млн был представлен электроверсиями. Из этого миллиона половина принадлежала моделям Tesla китайского производства, а вторая — китайским производителям. Данный факт в значительной мере сместил торговый баланс между Европой и Китаем в сторону Поднебесной. Если ранее он составлял от 3 до 5 млрд долларов в пользу Старого Света, то на сегодняшний день снизился до 2 млрд.

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Неконтролируемый рост экспорта из Китая вызывает тревогу у США, и может привести к эскалации торговой напряженности между мировыми экономическими гигантами с привлечением ЕС в качестве участника. Германия, оказывающая определенное сопротивление расширению мер по сдерживанию Китая, может изменить свою позицию, так как под угрозой уже находится ее собственная экономика.