По условиям контракта с производителем

На порядок упала цена компа MSI на i7 12700

На порядок упала цена компа MSI на i7 12700

Американский стартап Telly, основанный владельцем стриминг-сервиса Pluto TV, Ильей Позиным, анонсировал свой первый продукт — абсолютно бесплатный 55-дюймовый 4K-телевизор. За новинкой уже выстроилась очередь из 250 тысяч потенциальных "покупателей".

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Зарабатывать компания планирует на показе неотключаемой рекламы, размещенной на дополнительном экране снизу. Согласно условиям соглашения, владельцам телевизора запрещается накрывать, перекрывать и каким-либо образом мешать демонстрации рекламных предложений. В противном случае последует штрафная санкция в виде списания определенной суммы с банковского счета, пока называется цифра в 500$. Кроме того говорится, что устройство должно быть в помещении основным.

Среди прочих возможностей телевизора значится предустановленная камера, скрываемая физической шторкой, которая может использоваться для проведения видеоконференций. Создатели уверяют, что никакой слежки за владельцами телевизора производиться не будет.

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Какие либо технические характеристики не приводятся. Известно лишь, что рекламный дисплей имеет меньшую плотность пикселей, и в целом качество на нем не такое хорошее, как на главном. По словам Telly, в идеале здесь должен располагаться OLED-экран, но в таком случае телевизор бы перестал быть бесплатным.