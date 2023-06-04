Американский стартап Telly, основанный владельцем стриминг-сервиса Pluto TV, Ильей Позиным, анонсировал свой первый продукт — абсолютно бесплатный 55-дюймовый 4K-телевизор. За новинкой уже выстроилась очередь из 250 тысяч потенциальных "покупателей".
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Зарабатывать компания планирует на показе неотключаемой рекламы, размещенной на дополнительном экране снизу. Согласно условиям соглашения, владельцам телевизора запрещается накрывать, перекрывать и каким-либо образом мешать демонстрации рекламных предложений. В противном случае последует штрафная санкция в виде списания определенной суммы с банковского счета, пока называется цифра в 500$. Кроме того говорится, что устройство должно быть в помещении основным.
Среди прочих возможностей телевизора значится предустановленная камера, скрываемая физической шторкой, которая может использоваться для проведения видеоконференций. Создатели уверяют, что никакой слежки за владельцами телевизора производиться не будет.
Какие либо технические характеристики не приводятся. Известно лишь, что рекламный дисплей имеет меньшую плотность пикселей, и в целом качество на нем не такое хорошее, как на главном. По словам Telly, в идеале здесь должен располагаться OLED-экран, но в таком случае телевизор бы перестал быть бесплатным.