Завтра в Санта-Кларе, штат Калифорния, Apple проведет ежегодную конференцию для разработчиков WWDC, на которой, как ожидается, компания представит VR-гарнитуру собственной разработки. Известия об этом распространялись уже давно, но из-за постоянных переносов никто точно не мог определить, когда же новый продукт будет презентован.
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И вот, наконец, почти со стопроцентной вероятностью на предстоящем мероприятии будет объявлено о начале новой эры в сфере технологий виртуальной реальности. Подобный пафос свойственен практически всем запускам знаковых новинок от Apple, однако, в данном случае, неизбежный анонс застал конкурентов врасплох.
Meta (организация, запрещенная на территории РФ) сразу смекнула, что может отстать от рынка, и принялась в спешном порядке улучшать характеристики готовящихся к выходу моделей Quest, делая их тоньше, легче и вдвое производительнее относительно предшественников. Это действительно может помочь встряхнуть всю VR-сферу, так как известно, что более половины пользователей Quest отказались от их использования в течение полугода после приобретения.
Вряд ли Apple сможет занять существенную долю на рынке виртуальной реальности, так как компания нацелена на верхний сегмент с ценами в несколько тысяч долларов. Ее задача состоит скорее в привлечении внимания к VR, восстановлению популяризации гарнитур и возврате интереса к индустрии. Если Apple это удастся, все сегменты, включая базовый и средний, будут мгновенно заполнены решениями множества других производителей.