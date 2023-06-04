Таким образом предлагается поддержать отечественного производителя

Произошедшее в прошлом году расширение параллельного импорта на товары, производители которых ушли из России, позволило снизить ущерб экономике страны. Отразилось это в том числе и на ПК-энтузиастах, так как продукция популярных высокотехнологичных компаний, таких как Acer, ASUS, MSI, Palit и многих других, продолжила поступать в отечественную розницу в полном объеме и по прежней цене.

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Однако разрабатывающаяся инициатива Минпромторга и российских производителей электроники по сокращению списка брендов для параллельного импорта может пошатнуть хрупкий баланс и привести к дефициту и взлету цен. Ассоциация торговый сетей, куда входят DNS, Ситилинк, Яндекс Маркет, М.Видео-Эльдорадо и другие, а также крупнейшие мировые вендоры техники LG, Panasonic, Huawei, Canon и др., в один голос заявляют: "сокращение перечня параллельного импорта может привести к снижению доступного ассортимента и росту стоимости оборудования".

Представители российский вычислительных центров утверждают, что помимо затруднения доступа сограждан к любимым брендам, ограничение поставок зарубежных комплектующих может спровоцировать серьезное качественное и количественное падение показателей развития отечественной IT-отрасли, особенно в финансовом секторе и облачных технологиях, что, в конечном итоге, приведет все к той же к меньшей доступности оборудования и всеобщему повышению его стоимости, а также к снижению спроса на услуги IT-компаний.

С другой стороны, если отечественная промышленность в кратчайшие сроки сможет предложить ни в чем не уступающие, в том числе и по цене, аналоги привычной продукции, например, процессоры, превосходящие по производительности Intel Core i9 последних поколений, материнские платы, видеокарты, которые смогут на равных тягаться с NVIDIA GeForce RTX 4090, тогда, разумеется, никаких вопросов к Минпромторгу возникнуть не должно.

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