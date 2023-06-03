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Криптокошелек Atomic Wallet, имеющий в одном только Google Play более миллиона загрузок, сегодня якобы подвергся взлому неизвестных лиц, в результате которого множество пользователей потеряли свои деньги. Команда проекта разместила соответствующее объявление в Twitter с призывом быть внимательнее с данными для доступа к кошельку.
Запись собрала множество гневных комментариев, среди которых были обвинения разработчиков в безалаберности, а также в краже средств. "Полгода назад такое уже случалось со мной. Тогда они сказали, чтобы я лучше хранил пароль, seed-фразу и т. п. Я сообщил им, что это невозможно, и все, что делаю, так это меняю криптовалюту и затем вывожу. С тех пор я решил больше никогда не пользоваться Atomic Wallet. Как видно, я оказался прав", — написал пользователь под ником Jim Wear.
Подобные случаи стали частым явлением, так как слаборазвитая нормативно-правовая база позволяет создателям "уходить в закат", сваливая всё на вымышленных злоумышленников. Эффективным способом защиты от подобного является использование официальных нод криптовалют, хранящихся вместе с копией блокчейна на зашифрованных разделах накопителя с физическим доступом к последнему.