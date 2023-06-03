Меняется парадигма развития ОС

Технологии искусственного интеллекта все чаще стали интегрироваться с программными продуктами. Даже самое захудалое приложение отныне обязано возложить выполнение части функций на нейросети, иначе оно рискует потерпеть крах в конкурентной борьбе.

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Корпорация Microsoft быстро смекнула, что с приходом ИИ ее голосовой помощник Cortana начинает проигрывать новейшим языковым моделям, поэтому быстро переключилась на внедрение в Windows целого спектра инструментов на базе разработок от OpenAI. Так в частности был создан Windows Copilot, чат, размещенный в боковой панели, помогающий пользователю ориентироваться в системе.

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Все это в конечном счете привело к идейному устареванию Cortana и отсутствию необходимости в его дальнейшем развитии. Так, на форуме для разработчиков XDA Developers упоминается, что поддержка голосового помощника будет завершена в конце этого года. Обновление приложений Cortana для iOS и Android было свернуто еще в 2020 году.