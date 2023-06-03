Высокая совместимость и неплохая производительность в компактном корпусе

Многие по определенным причинам предпочитают ноутбуки, а не полноразмерные ПК. Это в свою очередь накладывает ограничения на графическую составляющую системы, а также на размеры устройства, в том числе из-за усиления системы охлаждения. Все это приводит к совершению изначально более дорогой покупки.

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Компания Shenzhen GPD Technology, магазин которой также представлен на торговой площадке Aliexpress, в настоящий момент собирает средства на выпуск портативной док-станции G1, размером 22,5 x 11,1 x 2,98 см, включающей в себя мобильный GPU Radeon RX 7600M XT и встроенную систему питания.

Стыковку между девайсами и подзарядку GPD G1 планируется осуществлять посредством кабеля USB 4 / Thunderbolt 4. Вывод графики возможен через порт HDMI 2.1 и два разъема DP 1.4.

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Недавно ASUS выпустила свои, довольно дорогие, станции ROG XG Mobile, совместимые с игровыми ноутбуками ASUS ROG Flow. Будем надеяться, что GPD G1 все же выйдет в свет и будет доступна по более демократичной цене. Она может стать настоящим спасением для пользователей лэптопов с интегрированной графикой.