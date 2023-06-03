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Покупка GeForce RTX 4070 с доставкой из Германии вышла бы на треть дешевле, чем в магазинах РФ
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В последнее время наблюдается рост стоимости новых поколений видеокарт, за которым многим не удается поспевать, учитывая скромные доходы последних. Но играть хочется всем, причем, желательно, с высоким разрешением и на максимальных настройках графики.

В таких условиях выходом из ситуации виделось бы приобретение вожделенного графического ускорителя в странах не столь отдаленных от нашей. В частности, заказ той же GeForce RTX 4070 из популярнейшего в России немецкого онлайн-ритейлера Computeruniverse, даже с учетом стоимости доставки, обошелся бы примерно в 550 евро.

В переводе на отечественную валюту это составляет около 47550 р. При этом средний минимальный прайс на GeForce RTX 4070 в российских магазинах составляет 63000 р. Таким образом, путем нехитрых подсчетов можно определить, что заказ видеокарты из Германии, стоимость которой укладывается в беспошлинный лимит, выходит более чем на 30% выгоднее, чем ее покупка в нашей рознице.

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Остается надеяться, что уже в ближайшей перспективе мы вновь сможем значительно экономить на приобретении комплектующих. В конце-концов, радость от использования мощного ПК способствует поднятию морального духа, что в конечном итоге ведет к повышению производительности труда и росту национальной экономики.

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#geforce #rtx 4090
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