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Razg0n За пост начислено вознаграждение
Photoshop сможет менять фон по текстовому описанию, расширять границы фото, дорисовывать части людей
Adobe идет в ногу со временем.
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Искусственный интеллект продолжает все больше интегрироваться в нашу жизнь, привнося доселе невиданные возможности. Мы уже восхитились генераторами изображений, такими, как Midjourney, но прогресс не стоит на месте, и нейросети скоро также осчастливят всех, кто связан с редактированием фотографий на ПК, как любителей, так и профессионалов.

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Корпорация Adobe презентовала новые функции на базе ИИ, которые вот-вот появятся в следующих выпусках популярного программного пакета Adobe Photoshop. Они значительно расширят возможности художников, воплощая самые изысканные пожелания.

К примеру, если вас не устраивает размер или пропорции фотографии, то последнюю можно "додумать", то есть дорисовать то, что могло бы быть за границей, данный инструмент получил название "генеративная заливка". Что касается описания требуемого результата, то его пока можно составить лишь на английском языке. С помощью данной опции также же можно легко менять фон на фото по запросу.

Кроме прочего, Photoshop научился удалять нежелательные объекты (при этом пустующая область заполняется автоматически), или, наоборот, добавлять новые, которые будут сразу гармонично вписываться в изображение. Замена частей тела или их "наращивание" позволит изменять позу и одежду людей, и дорисовывать "обрезанных". Совмещая новые инструменты, можно добиться поистине впечатляющих результатов.

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В общем, Adobe совершила настоящую революцию в цифровой обработке фотографий. Если ранее вышеуказанные операции было достаточно непросто реализовать даже мастерам, то сейчас они станут доступны художникам с различным уровнем творческого потенциала. Релиз новой версии Photoshop с ИИ запланирован на вторую половину этого года.

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#нейросети #искуственный интеллект #photoshop
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