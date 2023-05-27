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Razg0n За пост начислено вознаграждение
Госстуктуры и бизнес столкнулись со сложностями из-за окончания срока лицензий на зарубежное ПО
В качестве решения видится переход на отечественные продукты
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С момента начала СВО прошло более года, и большинство российских физических и юридических лиц, пользующихся лицензионным ПО, столкнулись с тем, что западные фирмы безответственно перестали предоставлять им возможность продления подписок на свои программы.

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Кроме собственно сложностей с оплатой, также полностью прекратилось осуществление технической поддержки и были заблокированы обновления для текущих версий ПО. Наибольшей опасности подверглись сферы, относящиеся к критически важной инфраструктуре, такие как оборонная промышленность, здравоохранение, транспорт и многие другие.

Как заявляют эксперты, несвоевременное применение новых патчей, защищающих от взломов, может привести к потере контроля над информационной структурой и по цепочке вплоть до самых разрушительных последствий. Государственные организации и крупные коммерческие предприятия уже начали в спешном порядке искать адекватные альтернативы привычным инструментам. В первую очередь возникла необходимость замены популярнейшего пакета MS Office, который с переменным успехом заменяется российский "МойОфис. 

Но и тут не обошлось без нюансов. Так, хотя последний хоть и заявлен, как совместимый с продуктом от редмондского гиганта, по результатам независимых исследований он сильно отстает от MS Office по многим параметрам, и в целом даже не догоняет свободный Libre Office. Открытие документов включающих множество строк, формул и вложений созданных в одном офисном пакете может быть довольно проблематично открыть в другом, сохранив должную работоспособность приложения.

Еще в прошлом году в качестве временного решения чиновники предлагали ввести мораторий на уголовную ответственность за использование нелицензионного программ, однако впоследствие от введения данной практики было решено отказаться. В настоящий момент за использование пиратского ПО грозит до 6 лет лишения свободы.

К сожалению, власти до сих пор не разработали масштабный план по всеобщему переустройству российского рынка ПО, заключающегося в его полной переориентации на отечественные рельсы, и все это в кратчайшие сроки. Поэтому в настоящий момент каждому приходится выкручиваться по своему и рассчитывать в основном на свои силы.

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