Недавний анонс GeForce RTX 4060 Ti временно подкосил психическое здоровье многих ПК-энтузиастов, так как последние ожидали узреть новейший высокопроизводительный видеоадаптер от NVIDIA, а в итоге получили аналог Radeon 6650 XT годичной давности по цене в полтора раза дороже. Сумевшие хотя бы частично сохранить рассудок поняли, что от дядя Хуанг лишь усиленно "гребет бабло", и не собирается дарить верным поклонникам "зеленого лагеря" замену топам 3000-й линейки за вменяемые деньги.
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Решение пришло в виде бессмертной классики в лице GeForce RTX 2060 Super, которая втрое дешевле, чем GeForce RTX 4060 Ti, обладает таким же количеством VRAM, и также поддерживает технологию RTX. Разгон позволит нивелировать отставание от новинки вплоть до 20%, делая соотношение "цена / производительность / энергопотребление / поддержка технологий" недостижимым для абсолютного большинства видеокарт на рынке.
Отечественный блогер The Chaser Techno Channel убедился в этом на личном примере, купив на Aliexpress вариант GeForce RTX 2060 Super от известной компании KLLISRE, славящейся выпуском относительно производительных и качественных комплектующих, рассчитанных на экономных пользователей. В настоящее время подобные рассматриваемому экземпляры присутствуют на торговой площадке и оцениваются примерно в 16000 рублей.
Внешний осмотр карты не выявил сколь-либо значимых огрехов производства, которые могут категорично повлиять на игровой процесс. Тестирование в тяжелых AAA-проектах показало, что KLLISRE GeForce RTX 2060 Super превосходно справляется со всеми существующими играми, и может запускать их на высоких настройках с довольно высоким FPS.
Так в Cyberpunk 2077, заставляющим многие видеокарты сотрогнуться при одном только наведении на ярлык, GeForce RTX 2060 Super сумела выдать более 70 кадров в секунду при впечатляющем пресете графики. В Watch Dogs Legion на ультра настройках, достаточно сильно нагружающих GPU, карта сумела отрисовать в среднем 57 FPS.
Таким образом, в очередной раз было доказано, что нет никакого смысла тратить огромные деньги на только что вышедшие "новинки", которые не только не предлагают ничего сверхвыдающегося за установленную на них цену, но и, в лучшем случае, идут в ногу с предыдущим поколением, а в худшем, могут и вовсе уступать ему. Всего 200 "бакинских" будет вполне достаточно для получения практически тех же ощущений от игры, и экономическое положение домохозяйства при этом пострадает не так сильно.