Завтра в магазинах РФ стартуют массовые продажи GeForce RTX 4060 Ti, и геймеры уже приготовились сломя голову бежать за вожделенной новинкой. Однако, судя по последним тестам, с покупкой, вероятно, не стоит торопиться, так как производительность видеокарты может, мягко говоря, не обрадовать.
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Блогеры по всему миру уже раскритиковали GeForce RTX 4060 Ti за откровенно слабый прирост производительности по сравнению с 3000-й серией. Не стал исключением и российский техно-портал i2HARD, который одним из первых получил в свое распоряжение GeForce RTX 4060 Ti и проверил, на сколько новое поколение среднего сегмента быстрее предыдущего в лице GeForce RTX 3060 Ti. Оказалось, что GeForce RTX 4060 Ti практически в каждом втором проекте идет практически вровень с GeForce RTX 3060 Ti, а общий прирост производительности составил жалкие 8%.
В некоторых играх, например в God of War и Hogwarts Legacy, GeForce RTX 3060 Ti даже сумела опередить новинку. Включение RTX на GeForce RTX 4060 Ti оказалось абсолютно бессмысленным занятием, так как наличие всего 8 ГБ видеопамяти превратило игровой процесс в слайдшоу. GeForce RTX 4070, которая также участвовала в сравнении, оторвалась от младших версий на 30% в классическом рендеринге, и на 50% при активации "лучей".
Таким образом, GeForce RTX 4060 Ti оказалась не совсем тем, чего от нее ожидали. Дешевой замены GeForce RTX 3080 не вышло, и даже стандартного 30%-го прироста скорости в новом поколении мы не получили. Многие соглашаются, что 4000-ая линейка GeForce вышла довольно спорной. Чем ниже видеокарта по иерархии, тем она менее привлекательна, причем настолько, что модели 3000-й серии начинают выигрывать по соотношению цена / производительность с заметным отрывом.