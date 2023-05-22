Российская игровая индустрия продолжает фонтанировать идеями относительно формирования вектора своего дальнейшего развития. В качестве новой точки отсчета принято создание отечественной, полностью открытой программной среды, ориентированной на гейм-девелоперов из всех областей.
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Она будет включать в себя инновационный игровой движок, получивший имя Nau Engine, который позволить создавать игры любого типа для всех существующих платформ. Кроме того, предполагается, что в движок будут встроены средства для интеграции с популярными сервисами.
Курированием проекта займется компания VK, планирующая привлечь для разработки не менее сотни специалистов, в том числе программистов, художников и др. По первоначальным данным сумма затрат на разработку оценивается в 1 млрд рублей.
Первая бета-версия Nau Engine ожидается уже в следующем году, а еще через год должен состояться полноценный релиз. Для разработчиков использование движка будет бесплатным.