Он будет открытым и бесплатным

Российская игровая индустрия продолжает фонтанировать идеями относительно формирования вектора своего дальнейшего развития. В качестве новой точки отсчета принято создание отечественной, полностью открытой программной среды, ориентированной на гейм-девелоперов из всех областей.

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Она будет включать в себя инновационный игровой движок, получивший имя Nau Engine, который позволить создавать игры любого типа для всех существующих платформ. Кроме того, предполагается, что в движок будут встроены средства для интеграции с популярными сервисами.

Курированием проекта займется компания VK, планирующая привлечь для разработки не менее сотни специалистов, в том числе программистов, художников и др. По первоначальным данным сумма затрат на разработку оценивается в 1 млрд рублей.

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Первая бета-версия Nau Engine ожидается уже в следующем году, а еще через год должен состояться полноценный релиз. Для разработчиков использование движка будет бесплатным.