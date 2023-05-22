Досадно, учитывая огромные резервы великой страны

Россия — страна невероятных возможностей, которая имеет практически неограниченные запасы ресурсов и умственного потенциала, необходимые для создания великого множества и разнообразия вычислительных устройств, в том числе и суперкомпьютеров, но, к сожалению, козни Запада не дают нам развернуться во всю мощь.

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В свежеопубликованном 61-м рейтинге наиболее производительных суперкомпьютеров, именуемом TOP500, наша страна смогла занять максимум 27-е место. Осуществить это получилось с помощью разработанного Яндексом кластера Chervonenkis, построенного на базе процессоров AMD EPYC 7702 и GPU NVIDIA A100.

Всего Россия сумела занять 7 мест из общих 500, что равно доле в 1,4%. Лидеры в лице США и Китая суммарно отхватили более 50% строчек рейтинга, 150 у первого и 134 у второго соответственно.

Топ-10 остался без изменений с прошлой публикации рейтинга. Самым быстрым компьютером в мире все еще является американский Frontier, основанный на AMD EPYC 7A53 и AMD Instinct MI250X. За ним следует втрое менее производительный, и потребляющий на 30% больше энергии, японский Fugaku, собранный с применением SoC Fujitsu A64FX на архитектуре ARM. Замыкает тройку чемпионов европейский LUMI на базе компонентов, аналогичной у Frontier, но в 7 раз уступающий победителю.

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Очевидно, что успехи Америки обеспечены "оттоком мозгов" из РФ, а Китай смог добиться столь впечатляющего прогресса благодаря умелому руководству партии и несокрушимой тяге китайского народа к созидательному труду. Нет сомнений, что когда с происками внешних и внутренних недоброжелателей будет покончено, мы не только значительно обгоним всех соперников, но и сделаем это исключительно с применением отечественных комплектующих.