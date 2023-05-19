Ни о каких двойных "накрутках" речи не идет

Современная геополитическая обстановка диктует новые рыночные условия, которые не всеми встречаются с распростертыми объятиями, поскольку не каждый имеет возможность удваивать свой годовой доход. В том числе коснулось это ценообразования импортных автозапчастей и расходных материалов. И, хотя содержать "железного коня" стало дороже, стоимость самих автомобилей практически не выросла.

реклама

К примеру, американские обыватели располагают возможностью приобрести базовую версию сверхпопулярной в нашей стране Toyota Camry, "отвалив" за нее 27433$. После суммирования с так называемой "та́ксой", в среднем по штатам равной 4,99%, получается, что цена начального варианта "Камри" с 2,5-литровым двигателем становится равной примерно 28800$ или 2 млн 300 тысяч рублей.

К сожалению, официальный российский сайт японского автопроизводителя в настоящее время не располагает прайсом на модели Toyota. Но, если зайти на "auto.ru", то можно увидеть, что модификации Toyota Camry, аналогичные предлагаемым в США и имеющиеся в наличии, при учете всех скидок, продаются за 2 млн 750 тысяч рублей, то есть всего на 20% дороже.

С другой стороны, многие россияне обнаруживают занимательный факт — итоговая сумма кредита на автомобиль уже в ближайшей перспективе становится ниже, чем цены на новые модели. То есть, покупка "машины" сейчас, даже на занятые у банка средства, через пару-тройку лет позволит в итоге значительно сэкономить, а также многократно отбить разницу между стоимостью авто в России и США.

рекомендации Дешевая 4070 MSI - надо брать -15000р на Ryzen 3950X - пора брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

Кроме того, не нужно бояться, что по прошествии времени "повозка" как-то сильно обесценится, так как поддержанные автомобили у нас практически не теряют в стоимости, тем более Toyota, на которую существует повышенный спрос. В общем, остается только посочувствовать простым американцам, не имеющим возможности пользоваться подобной экономической тактикой.