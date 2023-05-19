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Razg0n За пост начислено вознаграждение
Цены на новые автомобили Toyota в России и США отличаются в среднем на 20%
Ни о каких двойных "накрутках" речи не идет
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Современная геополитическая обстановка диктует новые рыночные условия, которые не всеми встречаются с распростертыми объятиями, поскольку не каждый имеет возможность удваивать свой годовой доход. В том числе коснулось это ценообразования импортных автозапчастей и расходных материалов. И, хотя содержать "железного коня" стало дороже, стоимость самих автомобилей практически не выросла.

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К примеру, американские обыватели располагают возможностью приобрести базовую версию сверхпопулярной в нашей стране Toyota Camry, "отвалив" за нее 27433$. После суммирования с так называемой "та́ксой", в среднем по штатам равной 4,99%, получается, что цена начального варианта "Камри" с 2,5-литровым двигателем становится равной примерно 28800$ или 2 млн 300 тысяч рублей.

К сожалению, официальный российский сайт японского автопроизводителя в настоящее время не располагает прайсом на модели Toyota. Но, если зайти на "auto.ru", то можно увидеть, что модификации Toyota Camry, аналогичные предлагаемым в США и имеющиеся в наличии, при учете всех скидок, продаются за 2 млн 750 тысяч рублей, то есть всего на 20% дороже.

С другой стороны, многие россияне обнаруживают занимательный факт — итоговая сумма кредита на автомобиль уже в ближайшей перспективе становится ниже, чем цены на новые модели. То есть, покупка "машины" сейчас, даже на занятые у банка средства, через пару-тройку лет позволит в итоге значительно сэкономить, а также многократно отбить разницу между стоимостью авто в России и США.

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Кроме того, не нужно бояться, что по прошествии времени "повозка" как-то сильно обесценится, так как поддержанные автомобили у нас практически не теряют в стоимости, тем более Toyota, на которую существует повышенный спрос. В общем, остается только посочувствовать простым американцам, не имеющим возможности пользоваться подобной экономической тактикой.

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#цены #toyota #2023 #camry
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