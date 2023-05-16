Дискретная видеокарта для этого вовсе не требуется

Несмотря на то, что с приходом криптозимы стоимость видеокарт заметно снизилась, последние все еще остаются недоступны тем, кто меняет свои способности по слишком низкому курсу. Однако это отнюдь не означает, что люди должны страдать и не иметь возможности скоротать вечерок, погрузившись в антураж любимых игр.

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Зарубежный блогер (ютуб-канал EDWARD Gaming) убедительно доказал, что небогатые геймеры, имеющие в своем распоряжении лишь процессор Intel со встроенным, не самым быстрым видеоядром UHD 730, все равно могут запустить абсолютно любую современную игру и насладиться ее красотами. Для этого им всего лишь необходимо умерить завышенные запросы, принять данность, и сделать скидку на то, что, интегрированная графика все же не настоль производительна, как дискретные решения.

Что касается играбельности, то хардкорные геймеры из 90-х не только воспримут наблюдаемую частоту кадров как вполне достаточную, но и отметят превосходную плавность геймплея и отличное качество изображения вкупе с достаточно высоким разрешением. К примеру, в Cyberpunk 2077 фреймрейт держится стабильно выше отметки в 20 FPS, чего с лихвой хватит для приемлемо-комфортного прохождения. В Hogwarts Legacy частота кадров также была на том уровне, который не позволяет сказать, что картинка превратилась в слайд-шоу. Демонстрируемые 18 FPS являются нижней границей для одиночных шутеров, а в неспешной ролёвке они и вовсе практически не будут отличаться от более высоких значений.

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Таким образом, можно поблагодарить великодушную корпорацию Intel за прикладывание максимума усилий на то, чтобы непритязательные геймеры могли наравне со своими более обеспеченными собратьями окунаться в виртуальные миры новомодных ААА-тайтлов. В конце-концов, мы любим игры в первую очередь за непередаваемую атмосферу и увлекательное захватывающее приключение, а не за графику.