Несмотря на то, что с приходом криптозимы стоимость видеокарт заметно снизилась, последние все еще остаются недоступны тем, кто меняет свои способности по слишком низкому курсу. Однако это отнюдь не означает, что люди должны страдать и не иметь возможности скоротать вечерок, погрузившись в антураж любимых игр.
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Зарубежный блогер (ютуб-канал EDWARD Gaming) убедительно доказал, что небогатые геймеры, имеющие в своем распоряжении лишь процессор Intel со встроенным, не самым быстрым видеоядром UHD 730, все равно могут запустить абсолютно любую современную игру и насладиться ее красотами. Для этого им всего лишь необходимо умерить завышенные запросы, принять данность, и сделать скидку на то, что, интегрированная графика все же не настоль производительна, как дискретные решения.
Что касается играбельности, то хардкорные геймеры из 90-х не только воспримут наблюдаемую частоту кадров как вполне достаточную, но и отметят превосходную плавность геймплея и отличное качество изображения вкупе с достаточно высоким разрешением. К примеру, в Cyberpunk 2077 фреймрейт держится стабильно выше отметки в 20 FPS, чего с лихвой хватит для приемлемо-комфортного прохождения. В Hogwarts Legacy частота кадров также была на том уровне, который не позволяет сказать, что картинка превратилась в слайд-шоу. Демонстрируемые 18 FPS являются нижней границей для одиночных шутеров, а в неспешной ролёвке они и вовсе практически не будут отличаться от более высоких значений.
Таким образом, можно поблагодарить великодушную корпорацию Intel за прикладывание максимума усилий на то, чтобы непритязательные геймеры могли наравне со своими более обеспеченными собратьями окунаться в виртуальные миры новомодных ААА-тайтлов. В конце-концов, мы любим игры в первую очередь за непередаваемую атмосферу и увлекательное захватывающее приключение, а не за графику.