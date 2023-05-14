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Razg0n За пост начислено вознаграждение
В Linux назревает революция — Xorg объявлен устаревшим, готовится полный переход на Wayland
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Причиной низкой популярности операционных систем на базе ядра Linux среди пользователей ПК не в последнюю очередь является довольно неважная реализация графической составляющей. Люди, привыкшие к плавной картинке в Windows, не готовы терпеть разрывы изображения (тиринг), возникающие при просмотре видео и в играх. Кроме того, по глазам бьет довольно грубая анимация пролистывания страниц в браузерах.

Всё это есть следствие того, что в Linux за графику отвечает X.org Server, который является реализацией графического сервера X Window System (X11), первый выпуск которой состоялся в далеком 1984 году. X11 представляет собой огромный комбайн всевозможных методов, подавляющее большинство которых к настоящему моменту утратило актуальность. Развитие GPU, графических API и программного обеспечения в целом привело к зарастанию Xorg всевозможными "костылями", что в итоге сильно усложнило жизнь разработчикам. Многие из них сошлись во мнении, что X Window System безнадежно устарела, она тормозит развитие Linux в целом, и ей срочно необходимо найти замену.

Решение пришло в виде создания протокола Wayland, объединившего в себе базовые функции, которыми должен обладать графический сервер при создании графики в Linux. Основная работа по отрисовке GUI при этом переложена на ПО на стороне клиента, в частности на оконные или, как их называют в Wayland, композитные менеджеры. Все это позволило разработчикам выходнуть, так как им более не нужно копаться в тоннах легаси-кода Xorg. Таким образом разработка графики в Linux стала проще и понятнее, и результаты не заставили себя долго ждать. С приходом Wayland тиринг исчез как явление, также были устранены проблемы с масштабированием изображения на нескольких мониторах, интенсивно внедряется поддержка HDR, HiDPI и многого другого.

Немногим ранее внедрение Wayland встречалось с некоторым сопротивлением из-за сырости и не полной готовности некоторых элементов ввиду интенсивной разработки протокола. Сейчас же ведущие группы, определяющие вектор развития всего Linux, прямо заявили — проект X.org списывается в утиль, и Wayland приходит ему на смену.

Так, на этой неделе корпорация Red Hat, платиновый спонсор Linux Foundation и один из основных контрибьюторов открытого ПО, опубликовала на своем портале примечания к будущим выпускам собственных ОС Red Hat Enterprise Linux. Xorg в них фигурирует в качестве устаревшей функциональности и планируется к исключению из будущих мажорных релизов RHEL, а сеансом рабочего стола по умолчанию становится Wayland. Дистрибутив Fedora, на котором Red Hat обкатывает возможности, в последствии перетекающие в RHEL, а также LTS-версия Ubuntu перешли на новый графический сервер еще год назад.

Недавно также стало известно, что сообщество KDE приняло решение о включении Wayland по умолчанию в выпуск KDE Plasma 6, выход которого запланирован на осень этого года. Поскольку среда KDE Plasma довольно широко распространена на десктопном Linux, данный шаг позволит так или иначе значительно увеличить количество тестировщиков Wayland и даст разработчикам возможность получать больше данных о том, что необходимо исправить и улучшить в нем.

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Таким образом, можно только порадоваться за то, что, несмотря на нападки ретроградов, самая популярная свободная ОС продолжает эволюционировать, отказываясь от устаревших технологий, и интегрируясь с передовыми софтверными решениями. Это не только делает Linux более дружелюбным к пользователям, но и двигает весь Opensource вперед.

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#linux #wayland #xorg
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