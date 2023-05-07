Все благодаря огромному потенциалу видеокарт от AMD

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Сегодня купить мощную видеокарту может далеко не каждый, так как их стоимость взлетела до невиданных величин. Если ранее модель средне-бюджетного сегмента, например GeForce GTX 660, оценивалась в 5-7 тысяч рублей, то теперь заплатить за устройство подобного класса можно лишь располагая кратно большей суммой.

К счастью, наши братья-китайцы всегда готовы прийти на помощь в трудную минуту, касается это и в предоставлении нам дешевых и все еще на многое способных графических адаптеров серии Radeon RX 580 с 8 ГБ памяти. Одну из таких купил российский блогер The Chaser Techno Channel, который решил проверить, на что способна архитектура Polaris в современных играх. Elsa Radeon RX 580 8 GB в настоящий момент доступна для приобретения на Aliexpress за символические 5958,40 рублей.

Обозреваемая видеокарта без малейших проблем запустила Cyberpunk 2077 на предмаксимальных настройках со средним фреймрейтом 30 FPS. Не было ни малейшего намека на нестабильность работы и какие-либо проблемы. Очевидно, что, если такой тяжелый в графическом плане проект летает на Radeon RX 580 8 GB, то, значит, что практически все остальные новые игры также будут нормально на ней идти.

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Таким образом, было доказано, что не обязательно бежать в магазин с пачкой драгоценных купюр, а потом год "сидеть на дошираках". Достаточно лишь выделить из бюджета примерно 1/3 МРОТ, и вам становятся доступны все новейшие ААА-хиты.