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Razg0n За пост начислено вознаграждение
Блогер купил на Авито Radeon R9 290X за 3500 рублей, и она потянула современные игры с высоким FPS
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Как известно, не только лишь все могут позволить себе приобретение высокопроизводительной видеокарты последнего поколения. Разработчикам игр приходится учитывать данное обстоятельство и делать возможным запуск своих шедевров на бюджетных моделях. Однако стоимость нового графического адаптера начального уровня за последние десять лет взлетела практически в пять раз без учета роста цен в бум майнинга.

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К счастью, выйти из положения помогает рынок поддержанных GPU, который в настоящий момент переполнен достаточно привлекательными предложениями. Одним из них может стать поистине легендарная Radeon R9 290X, которая несмотря на пожилой возраст все еще способна на многое. Отечественный блогер (ютуб-канал PRO PC) исполнил давнюю мечту, приобретя модель в исполнении от ASUS всего за 3500 рублей, и попутно проверил ее возможности в актуальных ААА-проектах.

В последнее время практически ни одно тестирование видеокарт не обходится без прогона оных в Cyberpunk 2077, который превосходно оптимизирован и под завязку загружает даже топовое железо. Низкий пресет в сочетании с активированной опцией FSR в режиме качество приводит к комфортному геймплею со средним фреймрейтом в районе 50 FPS. График времени кадра при этом достаточно ровный, и даже намеки на какие-либо подтормаживания отсутствуют.

В Marvel's Spider-Man Remastered средняя частота кадров также находилась приблизительно на уровне 50-ти при средних настройках качества графики и сбалансированном FSR. При желании пресет можно снизить, увеличив счетчик FPS и получив более плавную игру.

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В целом, Radeon R9 290X показала себя отлично, справившись с большинством современных тайтлов, и показав в них более чем приемлемый фреймрейт. Немного смазывает идилию тепловыделение графического процессора Hawaii XT под 300 Вт, накладывающее соответствующие требования на блок питания системы. Если же это не является проблемой, также, как и счета за электроэнергию, и поиграть за недорого нужно здесь и сейчас, то видеокарта прекрасно себя зарекомендует, особенно в регионах с прохладными климатическими условиями.

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#amd #видеокарта #radeon r9 290x
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