Но есть надежда, что капитальные вложения в скором времени принесут значительную прибыль

Intel переживает финансовый кризис, связанный со снижением спроса на ее продукцию как в потребительском, так и в корпоративном сегментах. Первый квартал 2023 года ознаменовался убытком в 2,8 миллиарда долларов при снижении выручки на 36% — это наихудший показатель за более, чем пятидесятилетнюю историю компании.

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Впрочем, генеральный директор Пэт Гелсингер уверен, что его новая стратегия, заключающаяся в объединении под одним крылом производственных фабрик и отделов проектировки интегральных схем, хотя и несет большие риски, в будущем даст впечатляющие результаты.

Несмотря на все происходящее, Intel выплатила более 1,5 миллиардов долларов дивидендов своим акционерам. Но последние все же проявляют определенное беспокойство насчет рентабельности компании, так как во втором квартале текущего года ее валовая прибыль упала с 50,4% до 34,2%.

В настоящий момент основным источником дохода Intel является подразделение Client Computing Group, занимающееся созданием оборудования для клиентских систем, включающего процессоры, чипсеты и т. п. Пэт Гелсингер оптимистично надеется на потенциальное восстановление расходов на продукцию компании как пользователями ПК, так и провайдерами IT-инфраструктур.

Кроме того, Intel считает, что ей вполне по силам стать новым большим игроком на рынке дискретных видеокарт. Недавно она завершила реорганизацию своего подразделения, ответственного за разработку графическую процессоров, разделив его на группу, занимающуюся разработкой потребительских решений, и на отдел, занятый созданием чипов для ЦОД и исследователей в области искусственного интеллекта.

Уже готова дорожная карта для будущих GPU Arc 2-го и 3-го поколения под кодовыми именами Battlemage и Celestial соответственно. Пока Intel удалось занять всего 6% рынка, и то благодаря тому, что увеличение доли происходило за счет ценового демпинга, приводящего к снижению прибыли. За два года, в период с 1-го квартала 2021-го года по 4-й квартал 2022 года, графическое подразделение "сожгло" 3,5 миллиарда долларов.

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Что касается отдела, связанного с разработкой решений для вычислений, то он принес выручку в размере 3,7 миллиарда долларов, что на 39% меньше, чем доход за аналогичный период прошлого года. По мнению Гелсингера, это не предел, так как суммарные продажи чипов для x86-серверов продолжают падать, OEM-производители до сих пор располагают избыточными запасами продукции, AMD с улыбкой на лице сокращает долю рынка Intel, а Amazon, Facebook и другие технологические гиганты активно осваивают платформы на базе ARM.