Новинка экономически выглядит интереснее, чем собрат с приставкой Ti

Несколько дней назад свершилось то, чего так с нетерпением ожидали геймеры всего мира — после утомительной паузы GeForce RTX 4070, наконец, вышла и стала доступна для покупки. Многие ринулись за новинкой сразу, как только она появилась на виртуальных прилавках отечественных магазинов. И неспроста, так как уже из представленных ранее характеристик и рекомендованной цены можно было понять, что GeForce RTX 4070 станет настоящим бестселлером.

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Популярный зарубежный техно-портал (ютуб-канал Testing Games) подкрепил теорию практикой, произведя сравнение производительности GeForce RTX 4070 и GeForce RTX 4070 Ti в популярных современных играх. Тестовый стенд был оборудован самым мощным железом, включая Core i9-13900K, так что частота кадров ограничивалась исключительно графическим процессором.

Несменяемый образец мерила скорости компонентов ПК, он же Cyberpunk 2077, сразу "расставил все точки над и". Отставание GeForce RTX 4070 по среднему FPS от версии с приставкой Ti составило всего 22%. В Hogwarts Legacy преимущество GeFroce RTX 4070 Ti и вовсе снизилось до уровня ниже 20%.

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Учитывая то, что начальная стоимость наиболее доступных версий GeForce RTX 4070 и GeForce RTX 4070 Ti в российской рознице отличается на четверть и более, выбор наиболее предпочтительного варианта очевиден. Обладая более выгодным соотношением цена/производительность, GeForce RTX 4070 целиком и полностью оправдывает назначенный за нее прайс, тем более, что ключевые характеристики видеокарты не подверглись существенным корректировкам, а объем памяти и вовсе аналогичен таковому у более старшей версии.