Доллар продолжает штурмовать всё новые высоты, а майнинг снова становится прибыльным. Всё это подстегивает повышение стоимости как новых, так и б/у видеокарт. Поэтому уже сейчас стоит озаботиться о приобретении производительной модели, пока цены на них не взлетели в несколько раз.
реклама
Китайские торговые площадки предоставляют огромный выбор графических ускорителей на любой вкус и кошелек. В частности, Aliexpress изобилует множеством вариантов топовых решений по привлекательной цене. Отечественный блогер (ютуб-канал Live Games) решил приобрести один из таких и оценить его возможности. Его выбор пал на флагманский GPU позапрошлого поколения — GeForce RTX 2080 Ti в турбинном исполнении.
Стоимость видеокарты составила 25 тысяч рублей. Несмотря на присутствие логотипа фирмы JieShuo, настоящим производителем обозреваемого экземпляра является компания MSI. Замеры шумометром зафиксировали силу звука в 72 дБ, что соответствует уровню шума пылесоса. После андервольтинга до 850 мВ энергопотребление GeForce RTX 2080 Ti снизилось до 200 Вт.
Это позволило замедлить турбину до 2600 об/мин, благодаря чему уровень шума упал до 55 дБ, сравнявшись со звуком, издаваемым вытяжным вентилятором. Температура GPU в таком режиме не превышала 80 °C, а HotSpot — 90 °C. Кроме прочего удалось "накинуть" 1000 МГц к частоте видеопамяти.
Тестирование в играх производилось на ультра настройках в разрешении 1440p. Выполненный перед этим прогон в бенчмарке Superposition в режиме 4K Optimized выдал 10950 баллов. В Atomic Heart фреймрейт стабильно удерживался в диапазоне 90-100 FPS. В Cyberpunk 2077 "с лучами" и DLSS в режиме качество видеокарта смогла отрисовать в среднем 40-50 FPS. Параллельное сравнение с GeForce RTX 3080 Ti показало превосходство последней на 30-50%.
В целом, выходит, что GeForce RTX 2080 Ti из Поднебесной вполне способна демонстрировать превосходные показатели в последних игровых новинках при использовании высокого разрешения и максимальных настроек графики. А при задействовании ручного тюнинга даже на версии с турбинным охлаждением можно добиться как снижения энергопотребления и тепловыделения, так и приемлемых акустических характеристик.