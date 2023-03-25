Из-за повышения качества картинки

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Не прошло и 30 лет, как компания Valve соизволила выпустить обновление легендарного тактического онлайн-шутера Counter-Strike. Переход на движок Source 2 привнес множество новых улучшений, в том числе обновление графической составляющей игры.

Вооружившись конфигурацией, состоящей из Core i7-9700K, 32 ГБ ОЗУ и GeForce RTX 2070, отечественный блогер (ютуб-канал Mzkshow) проверил, как скажется данный переход на плавности геймплея. Так, если в главном меню бета-версии Counter-Strike 2 количество кадров в секунду колеблется в районе 160 пунктов, то в актуальной версии оно приблизительно равно пятистам.

При пролете по карте "Dust II" в бете FPS колеблется в диапазоне 220-270 пунктов, в CS:GO - 320-560. Бросок коктейля Молотова перед собой снижает фреймрейт до 135 FPS, и восстанавливается он только спустя 13 секунд, против падения до 220 FPS в текущей версии, и возвращения обратно уже через секунду.

Срабатывание "дымовухи" приводит примерно к такому же эффекту, а осколочной граната снижает FPS еще ниже, до 119, с восстановлением до 180 и, далее задержка в целых 25 секунд перед окончательным возвращением до 200+. Очередь из "AK-47" "дропает" фреймрейт до 170 FPS, против 300 FPS в актуальной версии. Единичный фраг снижает FPS до 175 из-за более сложной анимации, в актуальной версии снижение практически не наблюдается.

Все замеры проводились при задействовании высоких настроек графики. Что примечательно, из-за особенностей движка, на низком пресете FPS хоть и ниже, чем в CS:GO, но плавность геймплея выше из-за просадок на меньшую величину.

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В целом, очевидно, что для Counter-Strike 2 требуется более производительная конфигурация ПК, чем для Counter-Strike: Global Offensive. С одной стороны, для геймеров это влечет за собой дополнительные расходы, но с другой открывает для Valve возможность внесения в игру качественных улучшений.