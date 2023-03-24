Видеокарта пять раз дешевле новой GeForce RTX 3050, и при этом быстрее её

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

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В последнее время можно наблюдать увеличение доходности майнинга, а также рост курса доллара. Эти факторы прямо влияют на повышение стоимости видеокарт, как новых, так и поддержанных. А, с учетом непростой экономической обстановки, трата десятков тысяч рублей на видеоадаптер для многих является непозволительной роскошью.

Но на выручку вновь приходят братья китайцы, предлагая высокопроизводительные графические ускорители по более-менее доступной цене. Так российский блогер (ютуб-канал M-Technics LIVE) сумел найти настоящий подарок для любителей "халявы". В дебрях китайского маркетплейса Taobao он обнаружил GeForce GTX 1080, продающуюся всего за 458 юаней или приблизительно 5200 рублей.

Данная видеокарта была немедленно заказана, а после прибытия подверглась тщательной проверке. В процессе исследования стало ясно, что рассматриваемый образец построен на базе печатной платы от невышедшей GeForce GTX 1180, на которую установлен GPU от ускорителя вычислений Tesla P4. Спецификации последнего полностью повторяют характеристики эталонного видеочипа GeForce GTX 1080. Дополняет картину память GDDR5X производства Micron, набранная чипами с одинаковыми дата-кодами.

Единственное заметное отличие данной видеокарты от обычной GeForce GTX 1080, влияющее на опыт использования, состоит в том, что для ее работы требуется специальный драйвер версии "377.35". Это необходимо, поскольку в более поздних версиях драйверов уже присутствует поддержка Telsa P4, поэтому с ними видеокарта не инициализируется как GTX 1080 и не выдает изображение. В данном случае, искать нужную версию блогеру не было необходимости, так как продавец заботливо положил в коробку флешку с требуемым драйвером.

Несмотря на имеющиеся нюансы, после выполнения необходимых условий, видеокарта нормально загрузилась, дала картинку и прошла тест Furmark, в процессе которого температура GPU располагалась в районе 70 °C. В Atomic Heart удалось получить 60 кадров в секунду при применении высоких настроек графики, при этом температура графического процессора не превысила отметку в 60 °C.

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Таким образом, покупка некогда популярных Radeon RX 470/480/570/580/590 теряет всякий смысл, так как за ту же стоимость GeForce GTX 1080 предлагает вдвое большую производительность.